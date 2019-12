Carte d'identité : quand va-t-elle changer de format ?

publié le 04/12/2019 à 17:00

La carte nationale d'identité (CNI) sera bientôt parfaitement adaptée à tous les portefeuilles. Plus besoin de la mettre dans une poche à part, plus grande, pour ne pas la corner. À partir du 2 août 2021, elle fera la taille d'une carte bancaire, un peu comme le permis biométrique.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé l'information et a assuré que la nouvelle carte d'identité sera beaucoup plus sûre et sans risque de falsification. Cette nouvelle CNI sera équipée d'une puce sans contact qui contiendra une photographie de l'individu titulaire de la carte ainsi que deux empreintes digitales.

Les données contenues dans la puce permettront de s'identifier plus facilement pour effectuer d'éventuelles démarches en ligne. L'objectif de ce nouveau format est aussi d'uniformiser les documents d'identité avec ceux des voisins européens (la Belgique, l'Espagne et le Portugal ont déjà passé le cap).