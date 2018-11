publié le 05/11/2018 à 10:54

Non, la récente hausse de la fiscalité sur les carburants n'explique pas à elle seule la hausse des prix à la pompe. Non, l'extrême droite n'est pas à l'origine du mouvement, non Emmanuel Macron n'a pas demandé par courrier l'usage de la force contre les manifestants. Libération décortique le vrai du faux autour de la colère des gilets jaunes qui elle, est bien réelle.



Impossible d’échapper à cette information ce lundi 5 novembre. "Macron face à la colère des gilets jaunes", titre ainsi Le Parisien en expliquant également aux lecteurs et lectrices comment diminuer sa facture d'essence grâce au bioéthanol, par exemple. Ailleurs, comme en Touraine, "on s'adapte", titre de son côté La Nouvelle République.

De plus en plus de particuliers n'hésitent plus à faire des commandes groupées, explique le quotidien. D'autres ont recours au poêle à granulés, dont les ventes explosent.