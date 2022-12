Cannabis : les trois régions de France où il est le plus consommé

Les trois régions dans lesquelles on fume le plus de cannabis

Dans un rapport publié lundi 19 décembre, Santé Publique France fait le point sur la consommation de cannabis dans l'Hexagone, en 2021. L'étude a interrogé plus de 23.000 adultes, âgés de 18 à 64 ans, sur leur consommation. Ainsi, si 47,3 % des sondés déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, les chiffres ne sont pas les mêmes selon les régions.

La région Occitanie est celle dans laquelle le cannabis se diffuse le plus avec 55,1 % des personnes interrogées qui ont déjà expérimenté dans leur vie. Ce taux est supérieur de huit points à celui de la moyenne française. Juste derrière, vient la Bretagne, avec un taux d'expérimentation de 52,3 %, puis la Nouvelle-Aquitaine (50,5 %).

Durant l'année 2021, la part de personnes ayant fumé du cannabis au moins une fois a été aussi la plus importante de France dans ces trois régions. Elle représente 12,9 % d'usagers en Occitanie, 11,9 % en Nouvelle-Aquitaine et 11,3 % en Bretagne, contre 10,6 % en moyenne en France.

En France, 3 % des sondés déclarent fumer régulièrement du cannabis. Ce taux grimpe à 4,4 % en Occitanie, à 4,1 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à 3,9 % en Nouvelle-Aquitaine. À l'inverse, certaines régions comme les Hauts-de-France, le Centre-Val-de-Loire et l'Île-de-France présentent des taux de consommation plus faibles. L'étude de Santé Publique France souligne que le territoire métropolitain est divisé. "Au nord de la Loire, des régions présentent des niveaux d’usage moindres, tandis que les régions de la moitié sud ont des niveaux généralement plus importants".

