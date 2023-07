Si on apprécie son retour, la chaleur n'est pas toujours des simples à vivre. Alors que la France subit son premier épisode caniculaire de l'été, c'est également le retour des "bouilloires thermiques", ces logements mal isolés où à l'intérieur, les températures peuvent très rapidement monter. Pourtant, quelques astuces permettent de faire baisser de quelques degrés la température ambiante.

Les volets, rideaux et autres paravents empêchant les rayons du soleil de cogner directement sur les vitres de chez soi, sont l'élément à ne pas négliger. Une protection thermique à appliquer sur les rideaux ou encore une couverture de survie, permettent de réfléchir la chaleur et permet de gagner entre 2 et 5 degrés.

Les ventilateurs sont les incontournables de l'été. Selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre, ils peuvent abaisser la température d'une pièce de 4 degrés. Un linge humide ou une bouteille d'eau glacée placée devant l'appareil permettent d'accélérer le processus de rafraichissement. Attention toutefois à ne pas placer le ventilateur directement vers soi ! De même que l'utilisation de climatiseurs est vivement déconseillée, car en plus d'être polluants, ils génèrent un trop grand écart de températures.



Les plantes sont vos amies

Ce n'est pas un secret : les espaces verts sont des îlots de fraîcheur naturels, offrant de l'ombre et de l'humidité. Si cela vos pour l'extérieur, avoir des plantes chez soi, sur son balcon et même juste à sa fenêtre permet de bénéficier du pouvoir des végétaux. Ces derniers vont permettre de filtrer les rayons du soleil, pouvant faire baisser la température jusqu'à 7 degrés ! Arroser ses fleurs le soir ou passer un brumisateur sur les feuilles contribuent à l'humidification de la pièce.

En s'inspirant de ces astuces, on peut étendre cette technique à l'appartement entier, ou presque. Sur un sol adapté, un coup de serpillère par terre à l'eau froide, couplé à un courant d'air, va permettre de rafraîchir nettement son espace de vie. Étendre son linge humide ou seulement mettre une serviette mouillée devant sa fenêtre ou le ventilateur permet aussi de mieux supporter les chaleurs estivales.