Immobilier : Stéphane Plaza vous explique tout sur les passoires thermiques

Dans un contexte d'inflation, toutes les économies sont bonnes à prendre. Le terme de passoire thermique revient par conséquent souvent sur la table lorsqu'on parle des logements anciens.

Cette appellation s'applique à un appartement ou une maison qui présente des fuites d'air, des ponts thermiques qui causent des déperditions de chaleur. Elles peuvent être provoquées par des fenêtres ou des portes mal isolées, des murs ou des combles mal isolés, des fuites d'air autour des prises électriques ou autour des interrupteurs ou même autour des volets.

Ces pertes de chaleur ont pour conséquence une diminution du confort thermique de l'habitat. Les températures extrêmes n'en sont qu'amplifiées, avec de fortes chaleurs en été et un froid glacial l'hiver durant. Pour refroidir ou réchauffer, davantage d'électricité est consommée par rapport à un logement bien isolé, et c'est la facture d'énergie qui en souffrira. Parallèlement, l'émission de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique, augmente.



Comment savoir si un logement est une passoire énergétique ?

Certains signes ne trompent pas et permettent de repérer si un bien est une passoire thermique. Par exemple, si des traces d'humidité sont situées autour des fenêtres et des murs ou s'il y a de la condensation sur les baies vitrées. Les courants d'air permettent aussi d'identifié un logement mal isolé.

Pour obtenir une réponse plus concrète sur l'état d'un bien, un diagnostic de performance énergétique peut être réalisé. Outil qui mesure la consommation d'un logement, ce diagnostic permet aussi de fait état des émissions de gaz à effet de serre. Il est réalisé par un professionnel et permet de classer le logement de A à G en fonction de ses performances énergétiques. Les passoires énergétiques sont les biens classés F et G.



Quels sont les travaux possibles pour améliorer le classement d'un bien ?

Pour améliorer la consommation d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un bien immobilier, les combles perdus peuvent être isolés et les fenêtres peuvent être remplacées par du double vitrage. Des joints mal entretenus peuvent causer des déperditions de chaleur, les équipements électriques doivent ainsi être remplacés s'ils sont anciens, comme les éclairages. Un thermostat peut aussi être installé pour régler la température de manière automatique et ainsi éviter de gaspiller de l'énergie.

