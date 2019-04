publié le 13/04/2019 à 08:03

"Libérer la parole" et informer le grand public. Voilà quels sont les objectifs de la Cancer Pride, événement organisé ce samedi 13 avril sur la place de la République à Paris, où de nombreux acteurs de la lutte contre cette maladie se réuniront.



"Nous voulons amplifier les actions de toutes les organisations qui luttent contre le cancer et les connecter au sein d'un même mouvement", ont assuré dans un communiqué les promoteurs de cette manifestation, organisée par l'association Makesense. Les principaux partenaires sont l'Institut Curie, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, la Ligue contre le cancer et l'association CanChange.

Le programme de la Cancer Pride débutera dès midi place de la République à Paris, avant une "marche citoyenne" organisée entre 13h et 14h. Ensuite, jusqu'à 20h, des sessions d'information auront lieu sur 18 stands thématiques du village d'activités. Au total, plus de 50 organisations partenaires animeront ces stands. Une scène sera également installée et accueillera des concerts et un spectacle de danse.

En 2018, quelque 382.000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France et 157.000 personnes sont décédées de cette maladie, selon les dernières estimations de l'Institut national du cancer, qui figure lui aussi parmi les partenaires de la Cancer Pride.