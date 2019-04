publié le 04/04/2019 à 12:29

Edward Smith est un Américain de 37 ans. "Ned", comme le surnomme ses proches, est un père de 4 enfants âgés de 3, 6, 9 et 11 ans. Il a récemment découvert qu'il était atteint d'un cancer du cerveau, d'une forme rare et fulgurante. Il ne lui reste a priori que quelques mois à vivre.





Edward (Ned) Smith le sait : il ne verra donc pas grandir ses enfants et ne sera pas là pour répondre à toutes leurs questions : comment sait-on qu'on plaît à un garçon ou à une fille ? Qu'est-ce que ça fait quand on tombe amoureux ? Comment prépare-t-on tel ou tel examen ? Dieu existe t-il ?





"Ned" ne sera pas là pour leur donner les réponses et c'est ça, plus que la mort, qui l'inquiète le plus. Il a décidé de mettre à profit les derniers mois qu'il lui reste à vivre pour enregistrer des vidéos avec la réponse. Des vidéos que ses enfants pourront visionner au fur et mesure qu'ils grandissent.

Un appel lancé pour trouver d'autres questions

Pour être sûr de n'en oublier aucune il a lancé cette semaine un appel sur le site Internet du Chicago Parent, une info relayée sur Twitter par le médecin et journaliste du Figaro, Damien Mascret.

Atteint d’un cancer du cerveau, Ned prépare des vidéos pour ses enfants. Aidez-le: Quelles sont les questions les plus importantes que vous ayez posées (ou auriez aimé poser) à vos parents et à quels âges ? (Envoyez lui sur l’email rouge) https://t.co/ORbsw1Yt8l — Damien Mascret MD (@dmascret) 2 avril 2019

"Ned" s'adresse à chacun de nous, notamment ceux qui ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes, et leur pose ces questions : qu'auriez-vous aimé demander à votre père et mère si vous en aviez eu la possibilité ? Qu’auriez-vous voulu savoir et à quel âge, à quel stade de votre vie ?

I research and run experiments on crowd sourcing. Now doing a bit of my own. Not for science. For my kids. https://t.co/Wj1oW24Qrr — Edward (Ned) Smith (@ned_smith) 2 avril 2019

Pour l'aider il suffit d'envoyer un mail à questionsiwouldhaveasked@gmail.com