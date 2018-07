publié le 30/06/2016 à 11:52

Un rapport d'expertise sur les dangers du travail de nuit a été rendu public par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Son directeur général, Gérard Lasfargues en détaille les conclusions. "On a mis en évidence des effets à court terme, sur le sommeil et la vigilance", commence-t-il. Jusque-là rien d'étonnant, mais la suite est plus inquiétante. "Il y a aussi des effets à plus long terme comme des risques cardiovasculaires, (...) et des effets sur le métabolisme avec prise de poids et obésité. Ou encore des conséquences graves comme des effets cancérogènes possibles", indique l'homme.



En France actuellement, on estime que 3.5 millions de personnes travaillent de nuit. Historiquement certaines professions ont toujours été dans l'obligation d'avoir une activité nocturne. Difficile en effet d'imaginer un hôpital fermer ses portes la nuit tombée. En revanche, le secteur des services a vu son nombre de travailleurs de nuit exploser au cours des dernières années.

Au-delà du travail de nuit, le rapport pointe aussi les dangers liés au manque de sommeil. "Les études montrent que dormir moins de 7h engendre une dette de sommeil" expose Gérard Lasfargues. Une dette auprès de notre organisme que l'on finirait par payer d'une manière ou d'une autre sur notre santé dévoile le rapport.