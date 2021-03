Burnout : travailler jusqu'au bout de l'épuisement

publié le 25/03/2021 à 01:47

Sarah souhaite réagir au témoignage d'Annick, victime de burn out. Elle aussi a été dans le déni et s'est effondrée à cause de son travail. Elle a réussi à rebondir et travaille désormais à son compte.

Jeanne a appris le 26 décembre dernier que son mari entretenait une relation extraconjugale. Après avoir mené son enquête, elle a découvert que cela durait depuis 2013. Elle ne comprend pas pourquoi il continue de nier les faits.

Malgré les nouvelles restrictions, Sylvia souhaite passer un message optimiste. Elle a profité de ces périodes pour faire des choses qu'elle n'aurait jamais osé en temps normal.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

