Travail : rebondir après un burn-out

publié le 05/11/2020 à 01:42



Sandy a fait un burn-out en 2018 et une rechute en 2019. Après 15 ans de service, elle est partie de l'entreprise suite à une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, elle a du mal à se projeter dans une nouvelle vie professionnelle.

Le fils de Faiza a eu un AVC il y a plusieurs années qui lui ont laissées des séquelles neurologiques. Il a de plus en plus d'accès de colère. A 71 ans, Faïza, qui l'a toujours soutenu, n'a plus la force de l'aider. Elle s'inquiète pour lui.

Elisa a vécu une rupture conventionnelle suite à un harcèlement au travail. Mais elle a su trouver les ressources pour rebondir.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook