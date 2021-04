publié le 18/04/2021 à 10:50

C'est une nouvelle crise qui s'ouvre dans le Nord de la France. Trois mois après l'entrée en vigueur du Brexit, les professionnels français peuvent aller pêcher dans les eaux britanniques, mais à condition d'obtenir la licence nécessaire. Malheureusement, très peu de pêcheurs du Pas-de-Calais ont obtenu le document et beaucoup dénoncent aujourd'hui une catastrophe économique.

"Le 24 décembre on était tous soulagés, on pensait que tout allait s'arranger, et puis aujourd'hui on est le 18 avril et on a toujours rien", constate Bruno Margollé, président de la coopérative maritime Étaploise. "Sur les Hauts-de-France, sur 120 bateaux, il n'en a que 22 qui peuvent accéder à la zone des 6-12 milles (marins). Il y a une surexploitation sur la zone française, et il n'y a plus de poissons. On n'arrive plus à trouver de rentabilité, il y a trop de bateaux qui ne peuvent pas aller du côté anglais."

Pour ce pêcheur, les Anglais sont en partie responsables de la situation : "Je pense que les Anglais ont des exigences qu'on ne connaissait pas. Il faut prouver entre 2012 et 2016 que vous avez bien des antériorités de pêche dans les eaux territoriales, et les Anglais ne veulent pas reconnaître les antériorités."

Selon Bruno Margollé, "l'Union européenne doit montrer ses muscles, il y a des accords, des droits de rétorsion. J'ai l'impression que le gouvernement français est à la ramasse aujourd'hui. Il faut qu'il tape du poing sur la table à Bruxelles".