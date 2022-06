Brevet 2022 : quels sont les sujets probables pour l'épreuve d'histoire-géo ?

Les épreuves du brevet des collèges débuteront le 30 juin. Les collégiens sont en pleines révisions alors RTL, en partenariat avec digiSchool, liste les sujets susceptibles de tomber pour l'épreuve d'histoire-géographie. Attention, ces pronostics de professeurs certifiés ne sont que des hypothèses. Il faut bien évidemment réviser tous les chapitres vus pendant l'année.

Tout d'abord, les sujets chauds, qui ont le plus de chances de tomber :

- Seconde Guerre mondiale : une guerre d'anéantissement.

- Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.

- Indépendances et construction de nouveaux États.

- La France défaite et occupée : Régime de Vichy, collaboration, Résistance.

- Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres.

Ensuite, les sujets tièdes, qui ont une chance modérée de tomber :

- Ve République : de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation.

- Affirmation et mise en œuvre du projet européen.

- Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques.

- Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale.

Enfin, les sujets froids, qui ont le moins de chances de tomber :

- 1944-1947 : refonder la République, redéfinir la démocratie.

- Enjeux et conflits dans le monde après 1989.

Les conseils de révisions

L’histoire-géographie est une matière qui se base sur la restitution de connaissances. Il faut donc être capable de connaître et expliquer les dates clés, les éléments marquants et les notions importantes de chaque chapitre. Pour cela, nous vous conseillons de préparer des fiches de révisions. Vous pouvez en effectuer par chapitre, mais vous pouvez également faire une ou plusieurs fiches comportant toutes les dates importantes du programme. Pour cette méthode, il faut avoir commencé à faire ses fiches dès le début de l'année pour ne pas se retrouver surmené au dernier moment.

Pour réviser de façon plus ludique, n’hésitez pas à revoir vos leçons sous forme de quiz ou de questionnaire. Vous pouvez interroger vos camarades ou votre famille et demander à ce qu’ils vous interrogent. Entraînez-vous aussi à rédiger de manière organisée et argumentée pour le développement construit : c’est en faisant que l’on apprend !

