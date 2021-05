Brevet 2021 : comment va-t-il se dérouler ?

publié le 23/05/2021 à 08:00

Il est prévu que les épreuves du brevet des collèges se déroulent le lundi 28 juin sans changement particulier. Les élèves devront néanmoins suivre le protocole sanitaire déjà connu par tous depuis l’arrivée de la Covid-19.

Il n’y aura pas de suppression des épreuves écrites, mais une réforme de l’examen. En effet, le 5 juin 2020, Jean-Michel Blanquer annonçait une prochaine réforme du brevet 2021. La dernière version, celle de 2018, était jugée “trop lourde" pour les élèves. Elle serait alors remplacée par une nouvelle version qui viserait à valoriser et à mettre en avant les “engagements civiques" des collégiens.



La nouvelle réforme apportera un nouvel aspect au premier examen que les collégiens passeront, notamment par "l’engagement des élèves pour des causes altruistes".

Les épreuves se dérouleront comme prévues

Mais le travail continu comprendra la moitié de la note finale soit 400 points. Les 400 points restants sont repartis sur les quatre épreuves finales à savoir : le français, les mathématiques, l’histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, les sciences et l’oral individuel ou collectif. Elles se déroulent le lundi 28 juin et le mardi 29 juin prochain.

Rappelons, qu’en ce qui concerne l’année 2020, le taux de réussite du brevet était de 90,5 %, en sachant qu’il a été passé en contrôle continu en raison de la crise sanitaire.