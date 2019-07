publié le 02/07/2019 à 15:22

Après avoir passé l'épreuve d'Histoire-géographie et enseignement moral et civique dans la matinée, les élèves de troisième ont planché mardi 2 juillet sur l'épreuve de sciences, qui regroupe la physique-chimie, la SVT et la technologie.

L'épreuve porte sur deux de ces trois disciplines. Trois combinaison sont donc possibles pour le sujet de l'épreuve. Cette année, ce sont les Sciences de la Vie et de la Terre et la Physique-Chimie qui sont tombées.

L'épreuve dure une heure et compte pour 50 points. Elle se divise en deux parties. Une partie porte sur l'analyse d'un corpus de documents, tandis que l'autre comporte une série de questions sur les connaissances de cours.

Après cette épreuve, il ne restera aux collégiens que l'examen de langue vivante étrangère.

RTL et digiSchool vous dévoilent le sujet complet et le corrigé de l'épreuve de sciences au brevet 2019.

Les sujets de SVT

En SVT, les collégiens ont notamment planché sur l'eau et les sels minéraux.

Le corrigé de l'épreuve de sciences

Partie Physique-Chimie



Question 1



1.a. Le numéro 1 correspond aux électrons

Le numéro 4 représente le noyau

Le numéro 2 représente les protons

Le numéro 3 représente les neutrons



1.b. Dans un atome, le numéro atomique représente le nombre d’électrons (particules chargées négativement) comme l’atome est électriquement neutre le nombre d’électrons est égal au nombre de protons donc dans chacun des 3 atomes d’oxygène le numéro atomique est de 8 donc il y a 8 électrons donc 8 protons.



Question 2

2.a. Le pourcentage en volume de dioxyde de carbone en 1910 était de 0,030% de CO 2 dans l’air.



2.b. Dans les années 2000.



2.c. Entre 1810 et 1940, soit 140 ans,le pourcentage de dioxyde de carbone dans l’air a augmenté d’un peu moins de 0,003%. Cependant entre 1950 et 2010, en seulement 60 ans, le pourcentage de dioxyde de carbone dans l’air a augmenté de 0,008% soit presque le triple en deux fois moins de temps environ.





2.d. Le pourcentage de dioxyde de carbone présent dans l’air en 2020 devrait être autour des 0,040% de CO2 dans l’air. En effet, on peut continuer la courbe en réalisant une projection en traçant une droite. Cette méthode est approximative donc peu précise mais donne une idée de la valeur qu’il atteindra. Il n’est absolument pas sur que l’évolution sur nos 10 dernières années suivent les tendances des 60 dernières.



Toute la correction de la partie Physique-Chimie et la correction de la partie SVT par un professeur est à retrouver sur digiSchool.fr.