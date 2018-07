publié le 29/06/2018 à 15:37

Après avoir passé l'épreuve d'Histoire-géographie et enseignement moral et civique dans la matinée, les élèves de troisième ont planché vendredi 29 juin sur l'épreuve de sciences, qui regroupe la physique-chimie, la SVT et la technologie.



L'épreuve porte sur deux de ces trois disciplines. Trois combinaisons sont donc possibles pour le sujet de l'épreuve. Cette année, c'est la technologie et la SVT qui sont tombées.

L'épreuve dure une heure et compte pour 50 points. Elle se divise en deux parties. Une partie porte sur l'analyse d'un corpus de documents, tandis que l'autre comporte une série de questions sur les connaissances de cours.

RTL et digiSchool vous dévoilent le sujets complet et le corrigé de l'épreuve de sciences au brevet 2018.

Le sujet de la série générale

Les collégiens ont planché sur la vaccination en SVT et devaient travailler sur le fonctionnement d'un échographe en technologie.

Le corrigé

Partie Technologie



Question 1

1. Courant électrique : flux Énergie

2. Consigne utilisateur : flux Énergie

3. Signal lumineux : info

4. Signal sonore : information

5. Onde radio : information

6. Déjà répondu sur sujet : lumineux : information



Question 2

Un débit minimum de 10 Mbit/s est requis afin de transmettre une vidéo d’échographie en haute définition. Les normes NFC et Bluetooth ont des débits inférieurs. Ces technologies de transmissions ne sont donc pas adaptées. Le wifi (wifi 802.11g/802.11n) ayant un débit de plusieurs dizaines de Mbits/s est adapté à l’utilisation. Il faut donc choisir le wifi pour la transmission sans fil entre la tablette et le module de communication.



Question 3

Les deux exigences qui ont été déterminantes dans le choix du constructeur sont :

- Le rapport énergie stockée / masse qui permet d’avoir des batteries plus légères pour

l’utilisateur.

- La pollution qui est produite pour construire les batteries : les batteries lithium sont

une source de pollution faible contrairement aux batteries au Plomb et Nickel-

Cadmium (Ni-Cd).

Les batteries lithium sont plus coûteuses à produire (0.70€ par Wh) et elles ne bénéficient pas de la meilleure durée de vie (seulement 2 à 3 ans contre 4 à 5 ans pour les batteries au plomb).



Question 4

Dans l’ordre il fallait écrire les choses suivantes :

Répéter

Charge en cours

Vrao

Orange

Éteindre

Sinon

Vrai

