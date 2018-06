Bac et brevet 2018 : qu'est-ce que le plan “Spécial Exams” de la SNCF ?

publié le 07/06/2018 à 17:02

Alors que le 14ème épisode de la grève perlée de la SNCF a débuté jeudi 7 juin, une question reste en suspens pour les élèves de collège et de lycée : vont-ils pouvoir se rendre sans difficulté dans leurs centres examens ?



Car du lundi 18 juin au lundi 25 juin, quelque 700.000 élèves devront passer leurs épreuves du baccalauréat, et le même nombre de collégiens passeront leur Diplôme National du Brevet (DNB) les 28 et 29 juin. Or, d’après le calendrier de la grève de la SNCF pour ce mois, les 18, 22, 23, 27 et 28 juin sont des jours grevés. Aujourd’hui doit avoir lieu une réunion de l’intersyndicale de la SNCF sur la réforme ferroviaire, à l’issue de laquelle doit être décidée la suite à donner au mouvement.

En attendant les conclusions de cette rencontre, la SNCF a mis en place le plan “Spécial Exams” afin de rassurer les étudiants et assurer leur transport dans de bonnes conditions vers le lieu de leurs examens. Ce dispositif existe depuis 2014 mais il a été renforcé cette année.

Un suivi particulier des trains avec des candidats

La société ferroviaire prévoit un suivi particulier des trains qui acheminent les élèves vers leurs centres d’examen. Dans son communiqué, elle explique que dans les grandes gares, des "points de ralliement spécifiques" sont installés, signalés par des panneaux. Les fameux "Gilets rouges", plus nombreux pour l’occasion, y attendront les élèves pour les aiguiller.

Des points de ralliements sont installés dans les gares dans le cadre du dispositif "Spécial Exams" de la SNCF Crédit : VINCENT ISOREL / MAXPPP

Des "comptoirs de l’info" ont également été mis en place dans les 21 plus grandes gares de France (les gares parisiennes, Lyon, Strasbourg, Lille) et dans celles qui se trouvent à proximité des centres d’examens. Les candidats pourront y trouver des informations spécifiques aux trains les concernant.



La SNCF indique aussi que les agents d’escale et les contrôleurs "peuvent signaler les difficultés des candidats à bord des trains en les remontant aux correspondants régionaux SNCF Exams".

En région, une prise en charge prioritaire

Il peut également arriver qu’un des trains n’arrive pas à temps à destination, à cause de la grève mais aussi d’incidents techniques. En cas de problème sur une ligne en région desservant un centre d’examen, la SNCF prévoit d’en avertir immédiatement le rectorat concerné, qui informera les centres d’examens du retard involontaire des candidats.



Des taxis et des bus de substitution sont alors prévus pour les élèves et examinateurs. Des agents les attendront à l’arrivée pour les guider vers le lieu des examens.



Au vu des perturbations liées à la grève des cheminots qui a débuté le 3 avril, le dispositif “Spécial Exams” a été élargi à d’autres examens que le baccalauréat et prend également en compte les périodes de passage des BTS, BEP, CAP, Brevets, etc.