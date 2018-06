publié le 12/06/2018 à 07:30

Passer devant un jury peut être source de stress pour certains candidats. Le baccalauréat se déroule du 18 au 25 juin, et le brevet a lieu les 28 et 29 juin. Hormis les épreuves écrites, les lycéens et collégiens vont également devoir passer des oraux.



Alors que les élèves de première passent leur épreuve anticipée de français à l’oral, près de 700.000 élèves de terminales doivent faire leurs preuves en langues étrangères. Au brevet aussi, dont la formule a changé cette année, les collégiens passent un entretien de 15 minutes, noté sur 100 points.

Les occasions de s’entraîner à l’expression orale au collège et au lycée sont peu nombreuses. Nassim Larfa est président d’Ambition Campus, une association qui organise des oraux blancs pour les concours des grandes écoles. Il livre ses conseils pour réussir l’épreuve orale.

1. Bien s'installer et respirer

En attendant son tour, la pression monte. Certains candidats perdent alors leurs moyens. "Les élèves ont tendance à vouloir parler tout de suite, à peine arrivés face à l’examinateur", remarque Nassim Larfa. "Sauf qu’en faisant cela, ils s’installent mal, n’ont pas le bon débit et ont rapidement le souffle coupé."



L’idéal en arrivant à la table de l’examinateur est de s’asseoir face à lui, les jambes ancrées dans le sol, le dos droit et légèrement penché vers l’avant. "Cette position facilite la respiration", explique le président de l’association. On est en droit de marquer une courte pause pour prendre une grande inspiration et se détendre avant de prendre la parole.

2. S'adresser à son examinateur

Rien de pire que regarder ses pieds pendant qu’on fait son exposé. Il faut regarder l’examinateur quand vous lui parlez. Vous avez ainsi plus de chances de capter son attention, et de paraître beaucoup plus sûr de vous.



"Je conseille toujours de poser ses mains sur la table. Sinon, on les cache en-dessous et on joue avec. Ça envoie de mauvais signaux à l’examinateur, qui comprend que son candidat est déconcentré. C’est rédhibitoire", ajoute Nassim Larfa. "Si on est assez à l’aise, on peut même ajouter des petits gestes de la main pour appuyer ses propos."



Il arrive d'être stressé à un examen , mais on peut sourire ! Cela permet d’établir un contact agréable avec votre interlocuteur.

3. Prendre son temps

Même si toute épreuve se déroule dans un temps imparti, rien ne sert de se précipiter. Notamment lors de l’entretien qui suit l’exposé, pendant lequel l’examinateur vous pose des questions.



"Il ne faut pas avoir peur de faire un blanc. Quand l’examinateur pose une question, les élèves ont envie de répondre tout de suite, sans même réfléchir à leur réponse. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de formuler sa réponse dans sa tête, pour qu’elle soit intelligible", explique le président d'Ambition Campus.



Il est utile d’appliquer ces conseils pour réussir son oral sur la forme, mais le mieux reste de maîtriser son sujet ! De bonnes révisions et un maximum d’entraînements vont aideront à passer cette épreuve.