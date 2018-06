publié le 07/06/2018 à 08:32

Le diplôme national du brevet (DNB) arrive dans une nouvelle version cette année. Son obtention repose toujours sur le contrôle continu et sur des épreuves finales. Les collégiens sont évalués à l'écrit et à l'oral.



Ils passent quatre matières : le français, les mathématiques, l'histoire-géographique, les sciences et une langue vivante étrangère. L'examen oral constitue la cinquième épreuve finale. Le calendrier détaillé des épreuves est d'ores et déjà disponible.

Pour obtenir le brevet, les élèves doivent avoir la moyenne, c'est-à-dire obtenir au moins 400 points sur 800. Le travail effectué tout au long de l'année scolaire compte autant que les épreuves du mois de juin.

Le brevet est délivré par un jury. Il vise à évaluer si les élèves ont acquis le socle commun de connaissances et de compétences requis à la fin du collège, à 16 ans.

Comment est évalué le travail de l'année ?

Ce ne sont pas les notes qui comptent à proprement parler pour le contrôle continu mais l'appréciation du travail de l'élève. Le contrôle continu compte pour 400 points. Des points sont attribués pour chaque matière :





10 points : maîtrise insuffisante



25 points : maîtrise fragile

40 points : maîtrise satisfaisante

50 points : très bonne maîtrise



L'addition des points attribués par chaque professeur donne la note du contrôle continu.

Les points par matière

Cette année, les épreuves finales sont évaluées sur 400 points, répartis ainsi :



100 points pour l’épreuve orale (un travail collectif ou individuel, souvent sur l'histoire de l'art)



100 points pour les mathématiques

100 points pour le français

50 points pour l’histoire géographie et enseignement moral et civique

50 points pour la science-physique-SVT-technologie

Combien faut-il obtenir de points pour avoir une mention ?

Comme pour le baccalauréat, il existe des mentions au brevet. Elles sont attribuées selon le nombre total de points obtenus par l'élève.



Avec plus de 480 points, l'élève aura la mention Assez Bien, pour plus de 560 points la mention Bien et enfin si le collégien obtient plus de 640 points sur 800 il obtiendra la mention Très Bien. Les résultats du brevet seront connus le 11 juillet 2018.