Bac, brevet 2018 : ce qu'il faut avoir sur soi le jour de l'examen

Il faut dire que la conjoncture...

Attention toutefois aux pièges, le téléphone portable et les montres connectées ne sont pas tolérés sur soi pendant les épreuves. Rangez-les éteints dans votre sac . Aucun risque alors d'être soupçonné de tricherie. Les résultats du brevet sont attendus les 10 et 11 juillet selon les académies, pour le bac les résultats seront disponibles le 6 juillet.

Les épreuves durent plusieurs heures , quatre heures pour les plus longues au bac. Pour tenir dans l'effort, vous pouvez prendre des barres de céréales ou des gâteaux. Cela vous permettra aussi de faire une petite pause dans votre travail.

Il fait parfois chaud dans les salles d'examen. Le plus efficace pour s'hydrater reste l'eau, il est toujours bon d'avoir une ou deux petites bouteilles d'eau avec soi. Une astuce pour éviter les accidents est de poser la bouteille au sol , comme ça, impossible de renverser de l'eau sur sa copie !

Chacun a ses habitudes pour écrire : stylos plume ou stylos bille selon ses préférences. Pour l'examen, n'oubliez pas de prendre de quoi effacer un mot, cela vous évitera des ratures sur votre copie d'examen. Une copie soignée c'est aussi une copie plus agréable à lire pour le correcteur .

C'est sans doute le plus important : la convocation . Rangez-la soigneusement dans une pochette transparente, vous en aurez besoin pour passer toutes les épreuves. Avec, vous devrez présenter une pièce d'identité : un passeport ou une carte d'identité .

Le mois de juin est le mois des examens pour des centaines de milliers d'élèves. Les collégiens passent le diplôme national du brevet (DNB) et les lycéens le baccalauréat. Les épreuves commencent dès le 18 juin pour le bac , le brevet lui se déroulent les 28 et 29 juin. L'heure est encore aux révisions pour tous les élèves, mais il ne faut pas négliger le côté pratique lié aux examens. Une fois les révisions faites , vient le moment de préparer ses affaires pour le jour J . Bouteilles d'eau, carte d'identité... voici la liste des choses à avoir sur soi pour aborder les épreuves sereinement.

Bac, brevet 2018 : ce qu'il faut avoir sur soi le jour de l'examen

ÉCLAIRAGE - C'est bientôt la période des examens pour les collégiens et les lycéens. Les épreuves du bac commencent le 18 juin et le brevet aura lieu les 28 et 29 juin. À l'heure de préparer ses affaires, voici le point sur ce qu'il faut avoir dans son sac.

