publié le 09/03/2020 à 02:01

C'est un record du monde insolite, qui ne manque pas de faire sourire. En rassemblant plus de 3.500 personnes peintes en bleu et vêtues d'un bonnet blanc au même endroit selon ses estimations, la ville de Landerneau se félicite d'avoir battu le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Les faits se sont déroulés ce samedi 7 mars, lors du carnaval de cette commune située dans le Finistère.

Selon un décompte qui doit encore être validé par un huissier, Landerneau pourrait officiellement faire son entrée dans le Guinness Book des records. Comme le rapporte le Télégramme, un peu plus de 3.500 personnes déguisées en Schtroumpfs, Schtroumpfette ou encore grand Schtroumpf, selon des critères très stricts, ont répondu à l'appel.

Le quotidien régional souligne que le précédent record était détenu par le village de Lauchrigen, en Allemagne, qui était parvenu à rassembler 2.762 participants le 16 février 2019.