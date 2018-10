Les Schtroumpfs, célèbre bande dessinée de Peyo, fêtent leurs 60 ans

publié le 23/10/2018 à 17:38

Les Schtroumpfs fêtent leurs 60 ans. Apparus pour la toute première fois le 23 octobre 1958 dans le journal Spirou, les petits personnages bleus créés par l'auteur belge, Pierre Culliford, alias Peyo, ont fait beaucoup de chemin.



Après avoir connu pas moins de trente-six aventures dans des albums vendus à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde et des adaptations cinématographiques, les Schtroumpfs ont réussi à s'imposer comme étant l'une des bandes dessinées les plus populaires. Personnages secondaires à leurs débuts, ces lutins bleus "sont nées de manière tout à fait accidentelle", raconte Hugues Dayez, auteur de la biographie Peyo l'enchanteur. "Au départ, les Schtroumpfs ont une fonction purement utilitaire. Ils sont seulement là pour faire avancer le récit".

Dès la publication de la Flûte à six trous (premier album dans lequel ils apparaissent), ils plaisent énormément. L'engouement est tel que l'histoire de La Flûte à six trous est renommée La Flûte à six Schtroumpfs. Les Schtroumpfs sont également parmi les rares personnages de bande dessinée d'Europe à avoir conquis les États-Unis.

Très populaires outre-Atlantique, ils sont rebaptisés Smurfs et ont fait l'objet de deux adaptations sur grand écran qui ont connu un très fort succès au box-office (près de 800 millions de dollars cumulés pour les deux films).