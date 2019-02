publié le 18/02/2019 à 20:02

L'initiative a été lancée par un groupe d'amis d'enfance qui a décidé de réunir un maximum de Schtroumpfs dans leur ville natale de Lauchringen située à la frontière germano-suisse. La petite commune de 7.700 habitants a accueilli 2.672 participants dans ses rues, battant ainsi le record précédent détenu par des étudiants gallois. Ils étaient parvenus à rassembler 2.510 personnes à Swansea (Pays de Galle) il y a dix ans.



Il aura fallu deux tentatives pour établir ce nouveau record du monde. En 2016, le groupe appelé "Da Traditionsverein" avait déjà tenté l'exploit en vain. Car la tâche est loin d'être simple. Pour que le record soit certifié par le Guinness Wolrd Records, le rassemblement devait obéir à des règles très strictes.

En effet, on apprend sur le site de l'association qui organisait l’événement que pour devenir un vrai schtroumpf la peau des participants devait être parfaitement invisible, peinte en bleu de la tête aux pieds. Tous les costumes étaient également chartés. La tenue "réglementaire" étant composée d'un bonnet blanc, un haut bleu et un pantalon blanc pour le schtroumpf de base. Deux autres options de déguisement étaient possibles : le grand schtroumpf et la schtroumpfette.