publié le 26/12/2019 à 06:48

À Boulogne-sur-Mer, l’association Le panier de la mer récupère les invendus des produits de la mer et fournit des repas à ceux qui en ont besoin.

Au cœur du port, les salariés en botte préparent les aliments du jour. Il peut y avoir du carrelet, de la raie ou encore du colin. Des poissons invendus aux criées bolonaises et de Basse-Normandie sont récupérés à prix symbolique pour des associations caritatives comme les Resto du Cœur ou le Secours Populaire. "Les matins les salariés les récupèrent à 8h. On est après la criée donc ce n’est pas forcément trop de bonne heure", raconte Sophie Cazenave, la directrice du Panier de la mer.

"Aujourd’hui, du filet de colin ! On récupère aussi du poisson directement congelé mais ils ne sont pas emballés. On peut aussi être amenés à les reconditionner pour les distribuer à des structures d’aides alimentaires", rajoute la directrice. L’association, de la côte Atlantique jusqu’à la mer du Nord, fournit plus d’un million de portions par an, 30 tonnes de poisson et autres coquillages redistribués l’an dernier rien qu’à Boulogne-sur-Mer, avec une vingtaine de salariés en réinsertion.

Engagée également dans un programme européen contre le gaspillage alimentaire, la responsable du Panier de la mer ne décolère pas contre les excès de certains industriels. "En période de fin d’année, on ne peut pas imaginer la production de saumon qui peut être est réalisée. Il y a toujours des palettes qui ne sont pas distribuées et donc qui ne sont pas vendues. Jusqu’à présent c’était détruit (…)." L’association récupère ensuite ces invendus et les redistribue gratuitement, "il n’y pas de business dessus".

En plus de lutter contre le gaspillage, Le panier de la mer embauche avant tout des personnes qui étaient jusque-là bénéficiaires du RSA.