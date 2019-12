En Isère, comment une ferme vertueuse a réduit ses émissions polluantes

publié le 25/12/2019 à 13:21

En Isère, Bruno Neyroud est un éleveur engagé dans la filière bas carbone. Il gère l'une des 6.000 fermes en France qui a décidé de changer pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Dans son étable de Varacieux, au pied du Vercors, ses 70 vaches sont à l'origine du célèbre fromage local. "Ce lait va servir principalement à la fabrication du Saint-Marcellin", explique-t-il.

Pour y parvenir, Bruno Neyroud se bat quotidiennement contre les émissions de gaz à effet de serre que génère son exploitation d'une centaine d'hectares. "L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller sur le maximum d'autonomie", fait-il valoir. "Moins on achète à l'extérieur, moins on va créer du gaz à effet de serre; parce que cela vient beaucoup des transports, des camions qui viennent livrer sur l'exploitation".

Les vaches mangent donc ici bio et locale. Autre particularité de cette exploitation : elle est chauffée au bois. "On essaye de trouver des solutions qui vont faire que petit à petit, on va moins émettre de gaz à effet de serre", indique-t-il.