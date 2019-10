publié le 09/10/2019 à 12:45

Les pêcheurs français n'avaient pas besoin de ça. Déjà victimes de la concurrence britannique, mais aussi de la pêche électrique pratiquée par d'autres pays, voilà qu'ils doivent affronter un mastodonte repéré au large des côtes anglaises, un bateau néerlandais qui emporte tout sur son passage. Ce chalutier géant avait déjà été interdit des eaux australiennes.

À Boulogne-sur-Mer, les petits pêcheurs français doivent se contenter des restes. Sur le quai Gambetta, à l'heure du débarquement, les fileyeurs ne cachent pas leur inquiétude : des prises toujours en baisse. Quand on lui parle de ce chalutier géant, au large des côtes anglaises, en face, Stéphane Pinto représentant de ces artisans pêcheurs est désabusé.

"250 tonnes de poisson par jour, cela représente les quantités péchés pour cinq navires mais sur l'année. De petits bateaux comme nous, c'est 50 tonnes par an".

"C'est une usine sur l'eau", déplore-t-il."Quand on voit que l'Union européenne autorise de tels navires à exploiter la pêche, (...) les petits pêcheurs que nous sommes nous dans la région des Hauts-de-France, allons payer les pots cassés". Face à ces pêches industrielles, certains marins comme Alexandre Malfaux patron du "Caprice des temps" ont dû s'adapter :

"On ne fait que du crustacé aujourd'hui, car le poisson on n'en trouve plus".

Constat tout aussi alarmant chez les femmes de pêcheurs devant leurs étalages de soles. "Des étales qui sont libres, il y en sept ou huit", explique l'une d'entre elle. L'armateur néerlandais du chalutier Margiris assure respecter les normes environnementales, sans vraiment convaincre ni les associations ni les fileyeurs boulonnais.