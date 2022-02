"Bob l'Éponge", "Anal", "Mini-Cooper"... Les prénoms les plus fous refusés par l'état civil en 2021

"Anal", "Nutella", "Bob l’Éponge"... voici les prénoms que certains parents ont voulu donner à leur enfant en 2021. En France, la loi de 1993 établit un principe de liberté dans le choix du prénom, mais cela ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi. L'état civil peut notamment refuser un prénom "dans l'intérêt de l'enfant".

L'Insee a d'ailleurs publié quelques perles des prénoms donnés en 2021, comme "Canard", "Kaleesy" ou "Renesmée", mais également des prénoms encore plus insolites qui ont eux été refusés par l'état civil. Et on comprend pourquoi quand on voit la liste divulguée par l'Insee.

On peut retrouver des prénoms assez alimentaires comme "Fraise", "Clafoutis", "Nutella", ou d'autres faisant référence à des célébrités comme "CR7", "Prince-William", "MJ". D'autres encore se passent de commentaires, comme "Anal", "Bob l’Éponge", "Mini-Cooper", "Ikea", "Daisygual", "Titeuf", "Astérix", "Metallica" ou encore "Excel", visiblement pour un fan du tableur informatique.

Selon la loi de 1993, qu'Éric Zemmour veut notamment abroger pour un retour à celle de 1803, l'état civil peur refuser un prénom "dans l'intérêt de l'enfant" ou lorsque ce choix contrevient aux "droits des tiers à voir protéger leur nom de famille".