Le "Blue Monday", une arnaque sponsorisée par une agence de voyages

publié le 21/01/2019 à 10:10

Blue comme blues. Vous allez en entendre parler toute cette journée du lundi 21 janvier. Ce troisième lundi du mois est paraît-il le pire jour de l'année, le plus déprimant. Alors c'est vrai il fait froid, très froid, certains n'ont pas vu le soleil depuis des semaines, les prochaines vacances sont encore loin, l'actualité pas forcément toujours très réjouissante, et il y a aussi toutes ces petites maladies de l'hiver : les rhumes et autre grippes.



Mais en revanche le "blue monday" lui, n'existe pas ! Ce 21 janvier n'est pas pire qu'un autre lundi de janvier ! Comme nous l'explique ce matin La Provence, c'est en fait un gigantesque coup de com, sans doute d'ailleurs l'un des plus réussis de ces dernières années.

Tout commence en 2005, Cliff Arnall, psychologue à l'université de Cardiff au Royaume-Uni, publie une étude dans laquelle il montre que le 3e lundi de chaque mois de janvier est le pire jour de l'année. Rapidement, les scientifiques crient au scandale, à l'arnaque mais il faudra attendre 5 ans pour leur donner raison.

5 ans pour découvrir le pot aux roses : cette étude ne repose sur rien, ou presque rien. Pire encore, elle a été financée par une agence en relations publiques qui cherchait à promouvoir une agence de voyage. Pas de quoi décourager pour autant notre psychologue : 6 ans plus tard, il récidive, explique ce matin Le Parisien. Il annonce avoir identifié le jour le plus heureux de l'année : ce serait, dit-il, le 3e vendredi du mois de juin. Cette fois l’enquête n'est pas financée par une agence de voyage mais... par une marque de glace.