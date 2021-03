publié le 10/03/2021 à 19:38

Invité sur RTL ce mercredi 10 mars, Jean-Michel Blanquer a fait part d'une "très bonne nouvelle" : "la remontée de ce qu'on appelle les évaluations de mi-CP". Ces évaluations sont passées par tous les élèves de France qui sont en Cours préparatoire, deux fois par an, mi-septembre et à la fin du mois de janvier et permettent de "voir l'évolution de leur niveau".

"Nous avions vu au mois de septembre un affaissement qui était incontestablement lié à la période de confinement, un affaissement relatif mais quand même. Et là, ce que nous voyons c'est que grâce au travail des professeurs et au fait que nous avons maintenu les écoles ouvertes (...) les élèves de CP fin janvier 2021 font mieux que les élèves de CP fin janvier 2020", a assuré le ministre de l'Éducation nationale, "y compris dans les quartiers défavorisés, en français et en mathématiques".

Toutefois, Jean-Michel Blanquer a ajouté qu'"en français, le progrès de ceux qui sont hors éducation prioritaire est encore plus fort que ceux qui sont en éducation prioritaire". "Cela signifie qu'en Français on doit encore mettre la démultiplié pour que des élèves qui peuvent avoir en famille des problèmes de maîtrise du Français puissent être toujours plus accompagnés, de façon à ce que 10, 15% d'élèves qui, à ce stade de l'année, ne sont pas encore entrés en lecture, puissent y entrer vraiment parce qu'on sait bien que c'est la racine de toutes les réussites, ou au contraire des échecs qu'il peut y avoir ensuite", a souligné le ministre qui en fait "sa priorité absolue".



