Blandine : sérigraphe à Montmartre

Cela fait tout juste un an que Blandine Imberty a créé sa marque de papeterie, Carnet Chouette. Elle a installé son atelier à Montmartre, au 24 rue Feutrier, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Cette artiste peintre, formée à l'Ecole des Beaux Arts de Toulouse, pratique la sérigraphie depuis 15 ans. Ce qui lui plaît dans ce mode d'impression si particulier, "c'est le rendu des couleurs", précise Blandine. Elles sont intenses, flamboyantes et très résistantes. Grâce à la sérigraphie, elle peut aussi "créer ses propres couleurs et les associer librement", ce qu'elle adore particulièrement.



La sérigraphie, "c'est un système d'impression au pochoir, qui permet d'imprimer sur différents supports, comme le papier, le tissu et le bois" explique Blandine. Mais chaque création nécessite différentes étapes: le dessin à l'encre de Chine, l'insolation, l'impression pour chacune des différentes couleurs, jusqu'à l'apparition de sa création.

Tous ses carnets sont sérigraphiés et montés à la main. Elle les imprime en petite série, et chaque série est unique. Ses carnets, fabriqués dans son atelier, sont numérotés, et vendus dans les boutiques de musée, ainsi qu' au Bon Marché à Paris. Elle produit aussi des estampes, ou collage, pour les collectionneurs, qu'elle propose sur des Salons des métiers d'Art.

Blandine trouve l'inspiration dans ses voyages, lectures, expositions, et évidemment, c'est sur un carnet qu'elle note ses idées! Cet atelier est également un lieu de transmission au travers de stage d’initiation à la sérigraphie pour tout public. Les ados peuvent apprendre à imprimer leurs tee-shirt et les enfants leur carnet. Et vous pouvez retrouvez toutes les créations de Blandine sur son site internet : carnetchouette.com