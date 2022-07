"Blackout challenge" : TikTok poursuivi en justice par des familles

TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde et détrône Facebook.

Milk crate challenge (empiler et à escalader des caisses de lait), Benadryl challenge (prise d'une grande quantité d’anti-histaminiques pour tenter de produire des effets hallucinogènes), Déodorant challenge (s’asperger du déodorant sur la peau afin de voir qui résistera le plus, jusqu’à se brûler)... Les "challenges", très populaires, se multiplient sur TikTok. Au péril de certains utilisateurs de l'application.

Le "blackout challenge", un jeu assez ancien qui était appelé "jeu du foulard" et redevenu populaire depuis 2008, consiste à s’étrangler jusqu’à en perdre connaissance. Il serait à l'origine d'au moins 82 décès d'enfants et d'adolescents à travers le monde, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains.

Trois familles américaines, endeuillées, ont porté plainte contre TikTok, rapporte Slate, mercredi 6 juillet. Selon les familles de Lalani Erika Renee Walton (originaire du Texas), 8 ans, et d'Arriani Jaileen Arroyo (Wisconsin), 9 ans, qui ont porté plainte début juillet, l'algorithme de TikTok a "intentionnellement et de manière répétée mis en avant des vidéos du blackout challenge sur les fils d'actualité des enfants, ce qui a conduit les jeunes filles à y participer". Les deux filles avaient développé une addiction à la plateforme, de l'aveu de leurs parents.

Ces poursuites font suite à celle de la famille de Nylah Anderson, 10 ans, décédée après avoir tenté de relever le même défi. TikTok n’a pas encore réagi à ces plaintes.

