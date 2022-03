Tiktok est-il dangereux pour les enfants ? C'est la question que se pose huit États américains, dont la Californie et la Floride. Ils ont annoncé ce mercredi 2 mars le lancement d'une enquête contre la plateforme chinoise, qu'ils accusent de causer des torts aux enfants en les incitant à y passer toujours plus de temps.

"Nos enfants grandissent à l'ère des réseaux sociaux et beaucoup ressentent le besoin de se mesurer à ces versions filtrées de la réalité qu'ils voient sur leurs écrans", a déclaré Rob Bonta, le procureur général californien dans un communiqué. "Nous savons que cela a des effets dévastateurs sur la santé mentale et le bien-être des enfants. Mais nous ne savons pas ce que les entreprises elles-mêmes savaient et depuis quand", a-t-il ajouté.

Les magistrats veulent examiner les "techniques utilisées par TikTok pour encourager les jeunes" à y passer plus de temps, à réagir aux contenus et interagir avec les créateurs, ont-ils indiqué dans un communiqué. Il s'agit de "protéger les enfants et de soutenir les parents", a assuré le procureur général du Vermont, Thomas Donovan.

Tiktok va aider la justice américaine

TikTok a réagi à l'annonce de l'enquête en promettant de "fournir des informations sur les nombreux mécanismes de sécurité et de protection de la vie privée que nous avons pour les adolescents", a indiqué un porte-parole.

"Nous sommes très soucieux de construire une expérience favorable au bien-être de notre communauté, et nous apprécions que les procureurs généraux se concentrent sur la sécurité des plus jeunes utilisateurs", précise le géant chinois.