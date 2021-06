Bernard Tapie : "Il ne lâche pas l'affaire", assure son ami Franz-Olivier Giesbert

publié le 10/06/2021 à 09:50

Voilà plusieurs années que l'homme d'affaires Bernard Tapie lutte contre un double cancer de l'œsophage et l'estomac. Récemment, de nouvelles tumeurs sont apparues notamment au cerveau. Un défi supplémentaire pour l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, qui est bien décidé à se battre.

"C'est pas terrible, il passe beaucoup de temps à l'hôpital mais il se bat toujours", assure son ami de longue date, Franz-Olivier Giesbert, invité sur RTL. "C'est ce qui me fascine, sa volonté. Il ne lâche pas l'affaire, face au cancer, face aux ennuis judiciaires, il est toujours là et il se bat".

Auteur du livre Bernard Tapie - Leçons de vie, de mort et d'amour, en vente dès ce jeudi 10 juin, Franz-Olivier Giesbert dépeint un homme "qui a eu 1.000 vies". Entre les affaires, l'OM, le cyclisme, le théâtre et même la course automobile, "il a été partout mais ce qui me fascine le plus, c'est le survivant, le type qui se bat contre tout", affirme-t-il.