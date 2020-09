Etre père : un rôle en pleine évolution

publié le 30/09/2020 à 16:10

La figure du père est en pleine mutation ces dernières décennies. Le congé paternité vient d'ailleurs d'être étendu la semaine dernière, passant de 14 à 28 jours. Alors que les idées reçues persistent, les hommes sont plus impliqués, plus investis que jamais. Qu'est-ce qu'être père aujourd'hui ? L'apprend t-on ? Peut-on parler d'instinct ? On en parle dans "On est fait pour s'entendre".

Le rôle de père évolue. La façon d'être père aussi. Finis le père exigeant, intransigeant, dont le seul objectif était d'éduquer correctement son fils ou sa fille. Place à de la tendresse. "Avant, il y avait un interdit sociétal concernant le père" explique Nicole Prieur, essayiste et thérapeute. Maintenant, il y a cette dimension sensorielle qui entre en compte, un lien d'attachement voulu par le père, qui souhaite autant que la mère le découvrir". La définition d'être père est totalement revue, "on apprend au quotidien à être père, sans pour autant être un modèle. Il y a des câlins, des caresses, et des moments où on peut aussi être plus dur avec l'enfant" témoigne Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine.

Devenir père, c'est également changer totalement de vie. Ne plus vivre que pour soi, mais également pour ses enfants. Un bouleversement qui crée des liens avec le nouveau-né, et une affection déjà présente avant même l'échange de premiers mots. "La paternité implique tous les sens. On change de planète, c'est très corporel", témoigne Alexandre, papa d'une petite fille de 22 mois. Et si la paternité fragilise l'homme, "car on a quelqu'un qui devient la chose la plus précieuse au monde", elle rend également plus fort : "On veut soulever des montagnes pour que nos enfants vivent dans un monde meilleur" continue Alexandre. Être père s'apprend au fil du temps, se ressent, mais surtout se vit intensément...

