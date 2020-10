publié le 01/10/2020 à 16:59

Connu comme le compère d'Orelsan dans le duo Casseurs Flowters, Gringe est un rappeur qui excellent dans les textes sombres. Après la sortie, en 2018, d'un premier album solo, Enfant Lune, dans lequel il évoque ses traumatismes, le rappeur et comédien sort un livre, Ensemble on aboie en silence. Un livre relatant sa relation avec Thibaut, son petit frère diagnostiqué schizophrène en 2001. Avec Flavie Flament, le chanteur de Pièces Détachées se confie sur ce frère, qu'il considère comme "différent, mais pas atteint d'une maladie".

Trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe des troubles psychotiques, la schizophrénie apporte avec elle son lot d'idées reçues. Des idées préconçues que Gringe met un point d'honneur à démentir : "Ce ne sont pas tous des tueurs psychopathes. Les schizophrènes ont beaucoup à nous apprendre, dans notre rapport avec nous-mêmes et la façon dont les hommes cohabitent. Ce sont des gens hyper-sensible". Un frère humain mais également hors du commun, s'évadant parfois dans un monde parallèle que lui seul peut voir et comprendre.

"Au début, je flippais vraiment de son comportement", témoigne Gringe. "Je ne savais pas comment réagir". Mais Thibaut reste son petit frère. Et après quelques années en retrait, le rappeur cherche à comprendre. "J'ai entamé une sorte d'enquête pour comprendre le personnage. J'ai dû lui montrer qu'il pouvait avoir confiance en moi". Comprendre que son petit frère navigue entre deux mondes, ne parlant à personne et préférant parler à des voix qu'il entend ou à des entités que lui seul peut voir.

Son livre bouleversant, Gringe confie avoir pu l'écrire grace "à l'aide de Thibaut lui-même". Et si son petit frère ne prend que très rarement à partie Gringe, de petites fenêtres restent ouvertes : "Il me laisse parfois être spectateur de son autre monde, mais je suis le seul dans son entourage. Il m'ouvre des fenêtres, et pour l'écriture de ce livre, il m'a ouvert une porte immense". Un témoignage émouvant sur la maladie mentale, le parcours douloureux, les combats, l'espoir, mais avant tout une histoire d’amour fraternel.

