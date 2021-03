Bastia : l'abattage de bovins par des louvetiers cagoulés provoque l'indignation

publié le 05/03/2021 à 22:12

La pratique est courante, légale, mais a pourtant choqué les habitants des quartiers Saint-Antoine, Terra Rossa, Ondina ainsi qu’à Teghime à Bastia, en Haute-Corse. En effet, dans la nuit de jeudi 4 à vendredi 5 mars entre minuit et 6 heures, des louvetiers mandatés par la préfecture ont effectué une battue administrative afin d'abattre une douzaine de bovins. Le tout sous encadrement policier.

Selon Corse net infos, qui cite une source de la mairie de Bastia, le recours à cette pratique était nécessaire. "Ces animaux sont sauvages et dangereux. Plusieurs signalements nous sont parvenus. De plus, certains étaient atteints de tuberculose d’où l’impossibilité de les placer dans des troupeaux ou sur un terrain appartenant à la municipalité", ajoute la même source. Les autorités ont dû organiser cette action à la suite de signalements d'habitants agressés par les bovins.



"Ça peut paraître assez contradictoire mais cela protège aussi la faune environnante et c’est inscrit dans le code de l’environnement. Impossible aussi de les réintroduire dans le circuit car leur viande est impropre à la consommation", a de plus justifié la mairie auprès de nos confrères.

Certains riverains ont néanmoins été choqués, car l'abattage a eu lieu à proximité des habitations. Le bruit des coups de feu, ainsi que de voir des louvetiers cagoulés, ont provoqué de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux. L'opération, bien que prise par un décret public, devait rester la plus confidentielle possible "pour ne pas risquer que les bovins soient récupérés mais aussi pour protéger les louvetiers", précise la source municipale.