Haute-Corse : un homme arrêté pour avoir jeté un veau vivant dans l’eau

publié le 01/07/2020 à 20:06

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a fait l’objet d’une dizaine de signalements auprès de la gendarmerie de Haute-Corse. Sur celle-ci on peut y avoir un veau, vivant, jeté dans l’eau en pleine nuit. L'animal se trouvait dans le coffre d'une voiture immatriculée 2B (Haute-Corse).

Les faits se seraient déroulés près de la commune de Niolu. L’homme qui a jeté l’animal a été reconnu par la gendarmerie et arrêté. D’après lui les faits remontent à 2019, lorsqu’il aurait percuté l’animal en voiture et l’aurait jeté dans l’eau pour abréger ses souffrances.

Comme l’indique l’article de Corse Net Infos, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour sévices graves ou actes de torture sur un animal. La Fondation 30 Millions d’Amis a également déposé plainte pour acte de cruauté et sévices graves sur un animal. La gendarmerie de Corse a dévoilé, sur son compte Facebook, que l'individu a été placé en garde à vue. "Les investigations se poursuivent", précise-t-elle.