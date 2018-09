Barbarin : "Laissons faire la justice", déclare l'archevêque de Paris

et Cécile De Sèze

L'Église est secouée par des scandales dramatiques. Tous ces cas de pédophilies, toutes ces petites victimes de prêtres dans le monde entier, dans beaucoup de pays. Alors que le pape avait partagé la "honte" qu'il ressentait face à "l'échec" de l'Église sur ces "crimes ignobles", Monseigneur Michel Aupetit confie, lui, "qu'il était temps qu'on fasse quelque chose", sur RTL le 24 septembre.



"Quand il y a un abcès dans un corps, il faut donner un coup de bistouri, et vider le plus complètement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Dans la Bible, quand Dieu révèle le pêché, ce n'est pas pour humilier, mais pour convertir radicalement, il faut qu'on se convertisse radicalement par rapport à cela".



Une radicalité qui pourrait passer par une démission du cardinal Barbarin ? Une pétition a été lancée pour demander son départ en raison de sa gestion de l'affaire Preynat. "La démission est un acte personnel, répond Monseigneur Michel Aupetit. Il y a un procès qui est en cours, laissons faire la justice, et il prendra les décisions qu'il voudra."