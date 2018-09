publié le 12/09/2018 à 19:10

Le procès canonique du père Preynat, suspendu il y a un an par Monseigneur Barbarin, va reprendre sur décision du Vatican, selon nos informations. Le diocèse de Lyon en a informé les victimes par courrier. Pour ces dizaines de scouts abusés dans les années 80 et 90, c’est une victoire.



En effet, le diocèse indique dans un communiqué que le procès est désormais judiciaire et non administratif. Le père Preynat sera jugé par quatre juges, tous prêtres et spécialistes du droit canonique. Si le curé est reconnu coupable, les victimes seront indemnisées par l’Église.

En fonction du préjudice subi, les réparations financières peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par victime. Pour l’instant, la majorité des plaignants ont déjà été auditionnés par le tribunal ecclésiastique, alors qu’il resterait certaines victimes et l’accusé à entendre.

Le père Preynat risque la sanction suprême

Ce retournement de situation, pour le moins inattendu, a été décidé en juin dernier par les plus hautes autorités du Vatican. Cette décision marque un profond changement. Dans cette nouvelle procédure, le cardinal Barbarin n’aura aucun pouvoir de décision. Seuls les quatre juges seront autorisés à statuer.



Bernard Preynat risque la sanction suprême au sein de l’église : la radiation et le retour à la vie laïque. Le curé est toujours prêtre, mais n’exerce plus aucune fonction au sein du diocèse de Lyon. Placé sous contrôle judiciaire en mars 2016, il réside toujours à Lyon et souffre de problèmes de santé.