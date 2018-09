publié le 14/09/2018 à 15:10

La victime se dit "sidérée", l'évêque lui, évoque une "maladresse". Un clerc du diocèse de Saint-Étienne, dans la Loire, raconte au Parisien s'être retrouvé face au prêtre qui l'avait abusé sexuellement plusieurs décennies plus tôt, alors qu'ils occupaient le même logement.



La victime était en déplacement au diocèse de Saint-Étienne, où elle a été logée par l'évêque, Mgr Sylvain Bataille, dans l'un des deux studios appartenant à l'Église. Un studio dans lequel vivait également son prédateur, qui l'avait abusé en 1976. Une solution trouvée par le prélat, qui était au courant des faits.

"Un matin, alors que je voulais m’en aller discrètement, il m’a entendu dans les escaliers, il est sorti dans le couloir et il m’a demandé pardon pour le mal qu’il m’a fait. Il a également évoqué des informations que j’avais communiquées à l’évêque qui n’a donc pas respecté la confidentialité de notre échange", raconte le clerc dans les colonnes du journal.

Les excuses de l'évêque

Et d'ajouter, "sidéré" par cette rencontre : "Je n'en dors plus, je suis épuisé". Du côté de Mgr Sylvain Bataille, qui n'a pas souhaité répondre aux sollicitations du Parisien, reconnaît une "maladresse", "une faute d’inattention" de l'"équipe" de l'évêque qui a géré cet hébergement. Ce dernier serait "sincèrement désolé", et aurait envoyé une lettre adressée à la victime.



"Pour la première fois, il a fait preuve de compassion. Jusqu’à présent, je n’avais jamais ressenti d’empathie. Je n’existais pas pour lui. Il y avait un manque radical d’estime, une sensation de mépris, une incapacité à reconnaître la souffrance", répond le clerc, qui n'a pu évoquer son agression qu'après "vingt ans de psychothérapie."