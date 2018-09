publié le 03/09/2018 à 10:05

L'affaire Barbarin est loin d'être enterrée. Une audience de consignation a lieu ce lundi 3 septembre dans le cadre d'une procédure lancée contre le cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules. Ce dernier est poursuivi par d'anciens scouts lyonnais pour n'avoir pas dénoncé des agressions pédophiles dans son diocèse. Au-delà des accusations qui le visent dans le monde civil, des cadres du clergé se positionnent également en faveur de son retrait, comme le fait remarquer Le Parisien.



Après l'appel d'un prêtre publié sur une plateforme de pétitions en ligne, signé par plus de 100.000 personnes et la Une de Charlie Hebdo consacrée à l'archevêque de Lyon, des voix commencent peu à peu à se faire entendre, qui préconisent la démission du cardinal Barbarin. "Une majorité ne comprend plus son obstination", résume ainsi un évêque auprès du quotidien.

Le son de cloche n'est pas le même au diocèse de Lyon, où l'on assure que la démission de Philippe Barbarin, motivé à l'idée de "poursuivre sa mission", n'est "pas à l’ordre du jour". Selon Yves Baumgarten, vicaire général du diocèse interrogé par Le Parisien, "le cardinal reçoit des lettres et des mails de soutien". Reste à savoir si ces missives suffiront à encourager le mis en cause à poursuivre sa carrière épiscopale.