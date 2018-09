publié le 13/09/2018 à 11:07

Le sujet est brûlant depuis plusieurs semaines, et pose problème depuis plusieurs années. Les cas de pédophilie dans l'Église catholique se multiplient, embarrassant chaque jour un peu plus l'institution. Au point que le pape François a convoqué pour le mois de février un sommet des conférences épiscopales du monde entier sur la question des abus sexuels.



"L'important est que l'Église entière prenne conscience de cette atrocité que représentent les abus sexuels sur mineurs", insiste Mgr Olivier Ribadeau Dumas, secrétaire général de la conférence des évêques de France.

"Ce qui change c'est que maintenant, l'Église a compris", explique Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie. Il liste ainsi trois catégories de responsables dans l'Église.

"Les corrompus, par le sexe, par l'argent, par le pouvoir. C'est une minorité j'en suis convaincu. Il y a ceux qui disaient qu’ils avaient compris, c'était la grande majorité. Et dans ce groupe je mets le pape François. Et il y a un troisième groupe, ceux qui ont compris. Et maintenant le pape en fait partie", liste-t-il.