Pédophilie : le Pape évoque sa "honte" face à "l'échec" de l'Église

publié le 25/08/2018 à 15:39

Le premier ministre irlandais Leo Varadkar a appelé ce samedi 25 août le pape François à user de sa "position" et de son "influence" pour faire en sorte que "justice" soit rendue aux victimes d'abus commis par des ecclésiastiques dans "le monde entier".



Le souverain pontife est arrivé samedi en Irlande afin de clôturer la Rencontre mondiale des familles mais il sera surtout attendu sur le dossier sans fin des abus du clergé.



"L'échec des autorités ecclésiastiques - évêques, supérieurs religieux, prêtres et autres - pour affronter de manière adéquate ces crimes ignobles a justement suscité l'indignation et reste une cause de souffrance et de honte pour la communauté catholique. Moi-même, je partage ces sentiments", a-t-il déclaré devant les autorités politiques et civiles irlandaises, peu après son arrivée dans le pays.

Je ne peux que reconnaître le grave scandale causé par les abus sur les mineurs Le pape François Partager la citation





"Je ne peux que reconnaître le grave scandale causé en Irlande par les abus sur les mineurs de la part des membres de l'Église chargés de les protéger et de les éduquer", a commenté le pape, qui a eu une pensée particulière aussi pour "les femmes qui dans le passé ont subi des situations particulièrement difficiles".