Banques : les distributeurs de billets vont-ils disparaître ou se transformer ?

Le 27 juin 1967 était inauguré à Londres le tout premier distributeur automatique de billets, le DAB. En France, il est arrivé un an plus tard, en 1968. Une véritable révolution pour l'époque, mais aujourd'hui le DAB est devenu une habitude, il s'en trouve à tous les coins de rue. À l'époque néanmoins, pas de carte magnétique, pas de CB, on insérait donc une sorte de chèque à usage unique. "Maintenant, le DAB est devenu un usage complètement commun pour tous les Français et il y a beaucoup de concurrence, c'est devenu un bien de consommation comme un autre", explique Thierry Crespel, responsable commercial de la société Auriga, éditeur de logiciels bancaires.



Les paiements en ligne sur internet, ou via un smartphone peuvent-ils mettre en danger l'avenir du célèbre distributeur de billets ? Pas vraiment, estime Thierry Crespel. "L'utilisation des espèces baisse, et comme le DAB est lié au cash on pourrait en effet penser qu'il va disparaître, mais il évolue car il reste le point de contact principal des banques avec leurs consommateurs", analyse l'expert. "Il va évoluer encore, et s'intégrer dans tous les points de contact communs avec les banques, c'est-à-dire le mobile et internet".

Selon les données fournies par l'expert, quelque 95 % des Français utilisent le DAB, à raison d'au moins une fois par semaine. Il reste aujourd'hui un environnement très sécurisé, observe-t-il. "Les Français ont une grande confiance dans les automates bancaires".