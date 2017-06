Banque : des salariés en souffrance, qui n'ont "pas le temps de faire leur travail"

publié le 06/06/2017 à 07:32

Régis Dos Santos nous explique que "les conditions de travail ne cessent de se dégrader, ce qu'on constate sur le terrain depuis très longtemps. C'est dû à la digitalisation évidemment, mais également à la fermeture des agences". Il rappelle que 76% des salariés du secteur jugent qu'on leur demande une quantité de travail excessive, sans leur laisser le temps de pouvoir accomplir correctement leur tâche.



Résultat, le niveau de pression et de stress grimpe fortement, 4 salariés sur 10 ayant déclaré dans le cadre de cette enquête "avoir déjà eu peur" au travail. "On entre dans un monde dans lequel il y a une violence extrême, parce que les gens n'ont pas le temps de faire leur travail et sont soumis à une pression commerciale intense. Tour cela dégénère et donne en termes de risques psycho-sociaux des taux particulièrement élevés", explique-t-il.

Concernant l'évolution du secteur bancaire et son adaptation à la digitalisation, Régis Dos Santos juge que "la révolution digitale est passée, toutes les banques ont leur banque en ligne, on a tous des applications pour les smartphones et autres... Ce qui nous attend là, c'est la 'rupture digitale', c'est-à-dire que l'on va basculer d'un monde de la banque que l'on connaît parfaitement aujourd'hui à un monde de la banque dont même nous, on a du mal à envisager ce qu'il pourrait être". En outre, selon lui, "les clients ont le sentiment que l'on s'occupe beaucoup moins bien d'eux, parce que les salariés n'ont pas le temps de le faire". Il conclut en réclamant le retour à un "vrai métier", avec de "vrais conseillers".