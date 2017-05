Les banques ont augmenté leurs tarifs en 2016 : l'argent ne rapporte plus

publié le 24/05/2017 à 10:50

Les banques ont encore augmenté leurs tarifs l'année dernière et les tentations de changer d'établissement se multiplient. Le magazine Capital consacre ce mois-ci un dossier sur le sujet, à paraître aujourd'hui. Il est intitulé "Les banques : celles qui vous plument et celles qui vous font gagner de l'argent". Il est vrai que l'on se pose de plus en plus la question, et pour cause : 1,7% de hausse en moyenne sur un an des tarifs bancaires, on dépense en moyenne près de 193 euros par an rien que pour avoir un compte en banque et une carte de paiement. Depuis février dernier, depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron, vous pouvez changer d'établissement bancaire beaucoup plus facilement.



Les banques augmentent leurs tarifs parce que leur rentabilité est en baisse, les taux d’intérêt sont bas, voire très très bas : l'argent ne rapporte plus assez. Et puis les banques sont dans une phase importante de changement, de révolution même. Le numérique bouleverse leurs habitudes et implique d'énormes investissements, cela se chiffre en milliards d'euros, d'abord dans la cyber-sécurité : aujourd'hui, vous gérez votre compte en banque avec votre smartphone, c'est un cyber-risque à ne pas négliger.

Une vaste opération de robotisation

Investissement aussi pour changer le quotidien des banques: il faut mettre de l'argent dans l'intelligence artificielle, pour installer les systèmes de messagerie instantanée, si vous voulez posez une question à votre banque à une heure du matin, une intelligence artificielle doit être en mesure de vous répondre. On estime que d'ici 3 ans, 80% des banques seront équipés de ces fameux chatbots, ces robots qui vous font la conversation à n'importe quelle heure. Et tout est en cours de robotisation dans les banques. Les robots vont traiter les mails que vous envoyez à votre conseiller clientèle. On estime qu'une minute d'un robot, c'est 15 minutes d'intelligence humaine.