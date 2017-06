Les banques anglaises tentées davantage par Francfort que par Paris

publié le 26/06/2017 à 07:29

Les enjeux justifient cette course entre les grandes capitales du Vieux continent. Outre le prestige d'accueillir des sièges d'entreprises au rayonnement mondial, il y a à la clé les métiers de la finance qui sont de grands pourvoyeurs d'emplois hautement qualifiés mais aussi de services juridiques, fiscaux de hautes volées. Bref de jobs très bien rémunérés qui consomment et qui payent de l'impôt. Par ailleurs, tous les gouvernements apprécient d'avoir au plus près ces grands acteurs dont les décisions pèsent sur leur politique économiques. C'est si vrai que Bruno Le Maire sera dès mercredi 28 juin à New York pour convaincre les banquiers américains que Paris leur ouvre les bras.



Les charmes de Paris sont mondialement connus. Mais dans ce type de compétition, les critères de sélection sont très particuliers. Dublin, avec sa culture anglo-saxonne et ses impôts symboliques, ne manque pas d'arguments. Amsterdam compte sur son droit des affaires très coulant. Et puis il y a Francfort. La lucidité commande de reconnaître que cette dernière est en pole position.

Le centre financier allemand bénéficie de la stabilité réglementaire et administrative des gouvernements allemands. Sur ce terrain très sensible, nous sommes en queue de peloton. Son deuxième atout : les salaires, comme le prix de l'immobilier, y sont beaucoup moins élevés qu'à Paris. Autre facteur : Francfort est une ville facile à vivre, dont les liaisons avec le reste du monde sont faciles. Le centre est à 15 minutes chrono de l'aéroport international. La comparaison est difficile pour Roissy. Enfin, c'est au bord du Main que se trouve la BCE, les régulateurs de la finance, les réseaux et leurs lobbies. Quand vous travaillez avec l'argent du beurre, autant être au plus près de la laiterie.