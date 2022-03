Le gouvernement continue de desserrer les contraintes sanitaires face à la décrue des cas de Covid-19 en France. Relâchement qui concerne également les établissements scolaires. À partir de ce lundi 14 mars, le protocole de niveau 1 s'applique dans les écoles du primaire ainsi que les collèges et lycées. Mais qu'est cela signifie concrètement ?

Tout d'abord, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur pour le personnel de l'Éducation et nationale et pour les élèves, y compris collégiens et lycéens. Les restrictions sont également levées concernant les activités sportives dans le cadre scolaire.

Concernant le traçage des cas positifs, du changement est aussi à noter. Dans les écoles primaires, si un élève est testé positif, ses camarades restent en classe et doivent réaliser un autotest deux jours après. Au collège et au lycée, les élèves de moins de 12 ans et les élèves âgés de 12 ans, et plus justifiant d'une vaccination complète, resteront en cours et devront se faire un autotest à J+2.

Isolement

Les élèves de plus de 12 ans et ne possédant pas un schéma vaccinal complet devront s'isoler sept jours et réaliser un test PCR ou antigénique à l'issue de cette période. Enfin pour les élèves cas contacts, à partir du CP, le port du masque est fortement recommandé pendant une semaine après identification du cas originel.