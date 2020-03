Baccalauréat : les E3C font toujours débat, 41.000 copies manquantes

publié le 03/03/2020 à 11:00

Les fameuses E3C du bac, les épreuves communes de contrôle continu sont toujours au cœur des débats. Certains élèves et professeurs font toujours de la résistance, 41.000 copies manquent encore à l'appel parce que des lycées n'ont toujours pas réussi à organiser les examens, cela représente un peu plus de 2% du total des copies de cette première session d'épreuves en classe de première.

S'il n'y a plus qu'une minorité de contestataires, on pourrait penser que les choses vont rentrer rapidement dans l'ordre, pourtant ce n'est pas si simple. Parce que même s'il n'y a que 2% de copies manquantes et une vingtaine de lycées en difficulté, on est dans une impasse.

Blocage aux entrées des établissements, fumigènes à l’intérieur, les E3C reportées déjà deux fois par endroits... Le ministère va devoir trouver une issue. Les solutions envisagées : délocaliser les épreuves dans des lycées plus calmes, infliger un zéro aux élèves qui réitèrent leur refus de passer les E3C, tout ça laissera des traces.

Des changements en perspective

Tout cela soulève de nombreuses questions : est-ce que ça va recommencer après les vacances de printemps quand il faudra lancer la deuxième session d'E3C ? Faudra-t-il encore par endroits appeler la police pour permettre aux élèves d'entrer dans leur lycée ? Et même là où ça s'est déroulé normalement, il y a des récriminations : lourdeur de l'organisation, sujets qui circulent sur internet, soupçons de rupture d'égalité...

Cela veut dire qu'li y aura des changements. Le comité de suivi de la réforme y travaille. Il réunit les représentants des enseignants, des lycéens, des parents, des personnels de direction et des annonces sont prévues autour du 11 mars. Plusieurs propositions sont sur la table mais derrière tout ça il y a des résistances plus profondes. Derrière tout ça, on voit resurgir le débat : pour ou contre le contrôle continu dans la note du bac.