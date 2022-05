À quoi sert la petite boule au bout du stylo Bic 4 couleurs ?

Ce fameux stylo Bic créé en 1970 qu’on a tous eu et que certains ont encore avec ces 4 couleurs le bleu, le noir, le vert et le rouge. D’ailleurs aux États-Unis, on raffole de ce stylo 4 en 1, le rouge est remplacé par le mauve car les Américains perçoivent l’encre rouge comme quelque chose de négative.

Vous avez forcément remarqué qu’à son bout il y a une petite boule blanche et si elle est là, ce n'est pas que pour faire joli, c’est qu’elle a une vraie utilité. Ce n’est pas pour la mâchonner quand on s’ennuie en cours ou au bureau. On l’a tous fait et tellement d’ailleurs qu’en 1980, Bic a remplacé la boule par un anneau pour que l’air puisse passer et qu’on ne s’étouffe pas si jamais par malheur à force de mordiller, on l’avale. S’ils ont changé, c’est que c’est forcément arrivé.

Cette boule en fait à l’origine a été placée là pour nous faciliter la vie. En 1970, quand le stylo 4 couleurs est lancé, il n’y a pas de téléphone portable mais des téléphones fixes sans touches. Il y a un cadran avec des trous qui correspondent aux différents chiffres, on doit y glisser le doigt et le faire tourner plusieurs fois pour composer le numéro qu’on veut appeler. C’est fastidieux, Bic imagine donc cette petite boule pour qu’on puisse tourner le cadran avec le stylo !

Aujourd’hui évidemment il n'y a plus de cadran mais la boule est restée, elle fait partie du look de ce stylo culte fabriqué à 200.000 exemplaires par jour en France, conçu pour écrire 8 kilomètres de texte et supporter 10.000 clics d’ouverture et de fermeture d’une des 4 couleurs. Comment ils ont fait pour le savoir ? Mystère et boule de Bic !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info