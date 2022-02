Coronavirus : découvrez le calendrier des prochains allègements du protocole sanitaire

Danser en discothèque, boire un verre au bar ou assister à un concert debout est à nouveau permis depuis ce mercredi 16 février. Premier volet de la levée des restrictions annoncée le 11 février par le gouvernement, la France permet depuis aujourd'hui à ces établissements (fermés depuis le 10 décembre) d'accueillir à nouveau du public. Masques qui tombent, moins d'autotests à l'école... Quels sont les prochains assouplissements à venir ? Quelle est le calendrier ? Voici les principales dates à retenir.

À partir du 28 février, vous ne serez plus obligé de porter un masque dans une série de lieux clos. Cela concerne l'ensemble des établissements soumis au passe vaccinal : bars, restaurants, cinémas, musées, salles de sport, grands magasins. Seule exception, les transports en commun où vous devrez continuer à porter cette protection.

Toujours le 28 février, la politique de dépistage va être simplifiée. À partir de cette date, un seul test vous sera demandé par les autorités sanitaires. Jusqu'à présent, le dispositif en réclamait trois à plusieurs jours d'intervalle. Autre changement important à signaler, un autotest sera suffisant pour prouver votre non-infection. Il devra être réalisé deux jours après le dernier contact avec le cas positif.

L'ensemble de ces adaptations interviendront ainsi quelques jours après le renforcement du passe vaccinal. En effet, depuis hier, mardi 15 février, la dose de rappel est obligatoire (ou une infection récente) pour continuer à bénéficier de ce certificat.

Fin du masque en intérieur à la mi-mars

Une autre amélioration en perspective est également à prévoir "à la mi-mars". Mercredi 16 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a envisagé la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants d'ici un mois. Il sera accompagné d'un allègement du passe vaccinal à cette date, si la circulation du virus est "très faible".

"À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement, et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, pour tout ou partie des lieux fermés, y compris sans passe", a-t-il déclaré. Le ministre a néanmoins envisagé la perspective de "conserver (le masque) dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques, et là ce serait jusqu'à fin mars, début avril".

Le protocole dans les écoles change aussi

Deux dates à retenir si vous êtes parents. Dès le 21 février, l'attestation sur l'honneur ne sera plus obligatoirement demandée par l'établissement scolaire de votre enfant. Elle était obligatoire pour certifier que vous aviez bien réalisé un autotest sur votre enfant.

Sept jours plus tard, le protocole sanitaire sera également allégé. À partir du 28 février, le masque ne s'avèrera plus obligatoire durant les périodes de récréation en extérieur. Une mesure qui concerne aussi bien les enfants que le personnel, en école élémentaire. En parallèle, les niveaux pourront de nouveau être brassés lors des phases de restauration à la cantine.

Au même moment, la politique de tests sera simplifiée à son maximum. Dès le lundi 28 février, il ne faudra plus qu'un seul autotest lors de la survenue d'un cas positif dans la classe. Comme en population générale, il devra être fait deux jours après le dernier contact.